Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin ayrılığını resmen duyurdu!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan yapılan açıklamada futbolcunun Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğu duyuruldu.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 01:08 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 01:14
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler Sebastian Szymanski Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

SON DAKİKA
