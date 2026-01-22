Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin ayrılığını resmen duyurdu!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan yapılan açıklamada futbolcunun Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğu duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler Sebastian Szymanski Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.