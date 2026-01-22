Fenerbahçe'de Tedesco'dan Nesyri açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçının ardından En-Nesyri'nin transferine ilişkin soruya yanıt verdi.

22 Ocak 2026 Perşembe 23:44
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin 1-0 mağlup geldiği karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En-Nesyri'nin durumu ile ilgili konuşan başarılı çalıştırıcı, "En-Nesyri bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi yine transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Bu akşam İstanbul'a geliyor, yarın görüşeceğiz. Transfer süreciyle ilgili bilgim yok." dedi. Faslı oyuncu son olarak Juventus ile anılıyordu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı...
DİĞER
Rafa Silva Türkiye’den ayrıldı!
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
F.Bahçe evinde kaybetti!
İşte UEFA ülke sıralamamız!
SON DAKİKA
