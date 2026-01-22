Fenerbahçe'de Tedesco'dan Nesyri açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin 1-0 mağlup geldiği karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En-Nesyri'nin durumu ile ilgili konuşan başarılı çalıştırıcı, "En-Nesyri bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi yine transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Bu akşam İstanbul'a geliyor, yarın görüşeceğiz. Transfer süreciyle ilgili bilgim yok." dedi. Faslı oyuncu son olarak Juventus ile anılıyordu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR