Mert Müldür: Herkes yüzde yüzünü veriyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında Aston Villa'ya Kadıköy'de 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Yetenekli oyuncu, "Üzgünüz. En az 1 puanı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız. Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor." dedi.