Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında sahasında Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel sıralaması ve puan durumu merak ediliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 23:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.