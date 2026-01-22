CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında sahasında Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel sıralaması ve puan durumu merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 23:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

36- NICE: 0

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

35- MACCABI TEL AVIV: 1

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

34- MALMÖ: 1

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

33- RANGERS: 1

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

32- UTREHCT: 1

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

31- SALZBURG: 3

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

30- STURM GRAZ: 4

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

29- GO AHEAD EAGLES: 6

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

28- FCSB: 6

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

27- FEYENOORD: 6

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

26- BASEL: 6

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

25- DINAMO ZAGREB: 7

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

24- LUDOGORETS: 7

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

23- CELTIC: 8

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

22- YOUNG BOYS: 9

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

21- BRANN: 9

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

20- LILLE: 9

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

19- CELTA VIGO: 9

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

18- GENK: 10

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

17- PANATHINAIKOS: 10

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

16- FENERBAHÇE: 11

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

15- VIKTORIA PLZEN: 11

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

14- NOTTINGHAM FOREST: 11

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

13- BOLOGNA: 12

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

12- ROMA: 12

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

11- PAOK: 12

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

10- STUTTGART: 12

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

9- KIZILYILDIZ: 13

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

8- BRAGA: 13

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

7- PORTO: 14

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

6- FERENCVAROS: 14

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

5- REAL BETIS: 14

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel sıralama

4- MIDTJYLLAND: 16

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve, En Nesyri için İstanbul'a geldi! Juve, En Nesyri için İstanbul'a geldi! 22:49
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 22:34
Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! 22:24
Talisca net gol pozisyonunu değerlendiremedi! Talisca net gol pozisyonunu değerlendiremedi! 22:13
İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat 22:02
Rafa Silva'dan veda sözleri! Rafa Silva'dan veda sözleri! 22:00
Daha Eski
Szymanski F.Bahçe'ye veda etti! Szymanski F.Bahçe'ye veda etti! 21:47
Kadıköy'de gol iptal edildi! Kadıköy'de gol iptal edildi! 21:43
Spalletti'den G.Saray açıklaması! Spalletti'den G.Saray açıklaması! 21:06
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 20:45
F.Bahçe taraftarı Filistin’i unutmadı F.Bahçe taraftarı Filistin’i unutmadı 20:33
Tedesco röportaja Türkçe başladı! Tedesco röportaja Türkçe başladı! 20:27