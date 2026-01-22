Fenerbahçe evinde Aston Villa'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 19:35 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 23:30
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Kanarya rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasındaki Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesinin ilk yarısı, İngiliz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.

25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.

İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 2. yarısında dakikalar 60'ı gösterirken Fenerbahçe'de Anderson Talisca kaleci ile karşı karşıya kaldı. Talisca bu pozisyonu değerlendiremedi.

65. dakikada Aston Villa 2. kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı fakat bu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Mücadelenin 75. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Kanarya adına ağları havalandırdı fakat bu gol ofsayta takıldı. Mücadelede başka önemli bir gelişme yaşanmazken Fenerbahçe sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ:

