Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Aston Villa'ya 1-0'lık skorla mağlup olurken Kanarya'da Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 23:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 23:21
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Aston Villa'ya 1-0'lık skorla mağlup olurken Kanarya'da Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI:

Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız.

Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var.

Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık.

Kerem, eğer o golü atmış olsaydı onun için de iyi olurdu. Üç gün sonra ciddi bir rakiple oynayacağız. Kafamızı kaldırmalıyız.

