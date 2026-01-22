Juventus, Youssef En Nesyri için İstanbul'a geldi!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı forveti Youssef En Nesyri'de flaş bir gelişme yaşandı.

Ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin Transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldiğini yazdı.

Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini'nin Dusan Vlahovic'in yokluğunu dolduracak bir golcü almayı planladıklarını belirttiğini hatırlatan Di Marzio, seçenekler arasında bulunan En Nesyri için Juve'nin vites yükselttiğini belirtti.

İlk seçeneği Jean-Philippe Mateta'dan umudunu kesen Juventus'un liste başına En Nesyri'yi aldığını da yazan İtalyan muhabir, Ottolini'nin Fenerbahçeli yöneticilerle ve Faslı yıldızla yüz yüze görüşüp vakit kaybetmeden transferi resmiyete dökmek istediğini öne sürdü.

Juventus ve Fenerbahçe arasında geçtiğimiz çarşamba günü bir görüşme gerçekleşmiş, İtalyan devinin transferi kiralık olarak bitirmek istediği ve sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacağı öğrenildi.

