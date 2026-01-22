FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman? | F.Bahçe Avrupa Ligi fikstürü

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 7. hafta sınavında Kadıköy'de taraftarının desteğine rağmen İngiliz temsilcisi Aston Villa karşısında istediği sonucu alamadı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Sancho'nun golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki baskılı oyununa rağmen skoru değiştiremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla grupta 11 puanda kalan Kanarya, ilk 8 iddiasını sürdürmek için lig etabının son maçında Romanya'da FCSB ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yol haritasını netleştirecek bu kritik müsabakanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte F.Bahçe Avrupa Ligi fikstürü...

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi lig aşamasındaki 8. ve son maçı olan FCSB - Fenerbahçe karşılaşması, 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da (Arena Națională) yapılacak olan mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Temsilcimizin bu kritik kader maçı, Türkiye'deki yayın hakları kapsamında TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? MUHTEMEL SENARYOLAR

7 hafta sonunda 11 puanda kalan sarı-lacivertliler için 29 Ocak'taki FCSB maçı, Avrupa yolculuğunun "tamam mı devam mı" sınavı olacak.

Galibiyet Durumunda (14 Puan): Fenerbahçe, Romanya'dan 3 puanla dönerse puanını 14'e yükseltecek. Bu puan seviyesi, temsilcimizi ilk 24 içerisinde kesin olarak tutar. Diğer maçların sonuçlarına göre, Fenerbahçe'nin ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna kalma ihtimali de matematiksel olarak sürecek.

Beraberlik Durumunda (12 Puan): Bükreş'ten 1 puanla dönülmesi halinde Fenerbahçe 12 puana ulaşacak. Bu puan, sarı-lacivertlilerin ilk 24 içinde kalarak Play-off oynamasını büyük ölçüde garantiler. Ancak bu senaryoda seri başı olma şansı risk altına girebilir ve temsilcimiz, son 16'ya kalmak için daha güçlü rakiplerle eşleşebilir.

Mağlubiyet Durumunda (11 Puan): Fenerbahçe son maçta yenilirse 11 puanda kalacak. Bu durumda diğer sahalardan gelecek sonuçlar hayati önem taşıyacak. 11 puan genellikle ilk 24 (Play-off) barajının üstünde kabul edilse de, rakiplerin galibiyet serisi yakalaması Fenerbahçe'yi sınır hattına (20-24. sıra) çekebilir.