Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat

İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat

EuroLeague maçı için İsrail'e giden Panathinaikos koçu Ergin Ataman'a Maccabi Tel Aviv taraftarlarından büyük saygısızlık. Takım otobüsü önünde küfürlü tezahürat yaptılar.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 22:02 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 22:07
İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat

Yunan temsilcisi Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçı için gittiği İsrail'de rakip takım taraftarlarının küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı.

OTOBÜSÜ BEKLEDİLER

Panathinaikos maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı salonun önüne gelerek hazırda bekleyen Maccabi taraftarları, Ergin Ataman'ın otobüsten inmesinin ardından küfürlü tezahürata başladı.

Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.

PANATHINAIKOS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yunan temsilcisi Panathinaikos'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "300'den fazla Maccabi taraftarı, Panathinaikos kafilesini soyunma odalarının girişinin hemen dışında bekledi; başantrenör Ergin Ataman'a ve takımımızın geri kalanına hakaretler savurdu." ifadeleri kullanıldı.

İşte o anlar...

