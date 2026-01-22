İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat

Yunan temsilcisi Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçı için gittiği İsrail'de rakip takım taraftarlarının küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı.
OTOBÜSÜ BEKLEDİLER
Panathinaikos maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı salonun önüne gelerek hazırda bekleyen Maccabi taraftarları, Ergin Ataman'ın otobüsten inmesinin ardından küfürlü tezahürata başladı.
Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.
PANATHINAIKOS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Yunan temsilcisi Panathinaikos'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "300'den fazla Maccabi taraftarı, Panathinaikos kafilesini soyunma odalarının girişinin hemen dışında bekledi; başantrenör Ergin Ataman'a ve takımımızın geri kalanına hakaretler savurdu." ifadeleri kullanıldı.
İşte o anlar...
Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας. —————- More than 300 Maccabi fans were waiting for the… pic.twitter.com/0kmgmf4iEv— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026