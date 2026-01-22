CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan veda sözleri!

Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan veda sözleri!

Beşiktaş'tan ayrılan ve Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlanan Rafa Silva, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. İşte Portekizli oyuncunun o paylaşımı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 22:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan veda sözleri!

Beşiktaş tarafından Benfica'ya transferi KAP'a bildirilen Rafa Silva, sosyal medya hesabı üzeinden yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. Portekizli oyuncunun paylaşımında, "Tüm oyunculara, bizimle çalışan personele ve Beşiktaş'ın tüm taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Beni destekleme şekliniz ve bana gösterdiğiniz sevgi gerçekten inanılmazdı ve bunun için sonsuza kadar minnettar olacağımı söylemek istiyorum. Hepinize en iyisini diliyorum." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Kadıköy'de gol iptal edildi!
F.Bahçe-Aston Villa | CANLI
DİĞER
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
Doğan'dan canlı yayında flaş açıklama! "Oulai ve G.Saray..."
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spalletti'den G.Saray açıklaması! Spalletti'den G.Saray açıklaması! 21:06
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 20:45
F.Bahçe taraftarı Filistin’i unutmadı F.Bahçe taraftarı Filistin’i unutmadı 20:33
Tedesco röportaja Türkçe başladı! Tedesco röportaja Türkçe başladı! 20:27
Doğan'dan canlı yayında flaş açıklama! "Oulai ve G.Saray..." Doğan'dan canlı yayında flaş açıklama! "Oulai ve G.Saray..." 20:20
Kadıköy'de ay yıldız şölen! Kadıköy'de ay yıldız şölen! 20:06
Daha Eski
Tedesco'dan flaş Talisca açıklaması! Tedesco'dan flaş Talisca açıklaması! 19:49
Trabzonspor'dan anlamlı karar! Trabzonspor'dan anlamlı karar! 19:25
A. Efes-Olympiakos | CANLI A. Efes-Olympiakos | CANLI 18:38
G.Saray'dan Thiago Almada için teklif! G.Saray'dan Thiago Almada için teklif! 18:21
Iğdır FK'da Üzülmez dönemi sona erdi! Iğdır FK'da Üzülmez dönemi sona erdi! 18:02
F.Bahçe-Aston Villa | CANLI F.Bahçe-Aston Villa | CANLI 17:40