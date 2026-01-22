Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan veda sözleri!

Beşiktaş tarafından Benfica'ya transferi KAP'a bildirilen Rafa Silva, sosyal medya hesabı üzeinden yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. Portekizli oyuncunun paylaşımında, "Tüm oyunculara, bizimle çalışan personele ve Beşiktaş'ın tüm taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Beni destekleme şekliniz ve bana gösterdiğiniz sevgi gerçekten inanılmazdı ve bunun için sonsuza kadar minnettar olacağımı söylemek istiyorum. Hepinize en iyisini diliyorum." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM