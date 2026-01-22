CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe-Aston Villa maçında gol iptal edildi!

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 21:44
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki mücadelenin 43. dakikasında yaşanan pozisyon dikkat çekti. Konuk ekip, sarı-lacivertlilerin filelerine sarssa da golden önce topun hakeme çarpması nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Pozisyonun başında Milan Skriniar'ın kritik müdahalesi takdir topladı.

İŞTE O ANLAR

F.Bahçe-Aston Villa | CANLI
