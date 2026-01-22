Fenerbahçe-Aston Villa maçında gol iptal edildi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki mücadelenin 43. dakikasında yaşanan pozisyon dikkat çekti. Konuk ekip, sarı-lacivertlilerin filelerine sarssa da golden önce topun hakeme çarpması nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Pozisyonun başında Milan Skriniar'ın kritik müdahalesi takdir topladı.
İŞTE O ANLAR
👏 Skriniar'dan kale sahasında müthiş müdahale! pic.twitter.com/OwnvdtXWDX— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026