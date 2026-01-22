Tedesco röportaja Türkçe başladı! "Evet çok zor maç"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco kendisi ile yapılan röportaja Türkçe cümlelerle başladı. Teknik direktör "Evet çok zor maç" ifadelerine yer verdi.
İŞTE O ANLAR:
🗣 Domenico Tedesco: Kendisinin sakatlıktan dönme durumu var. Aralık ayında sakatlanmıştı. Üst üste iki maç 90 dakika oynadı. Bugün en iyi kararın onun kulübede olması olduğuna karar verdik. pic.twitter.com/1EYl35KmC6— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026