Haberler Fenerbahçe Tedesco röportaja Türkçe başladı! "Evet çok zor maç"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco kendisi ile yapılan röportaja Türkçe cümlelerle başladı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 20:28
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco kendisi ile yapılan röportaja Türkçe cümlelerle başladı. Teknik direktör "Evet çok zor maç" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O ANLAR:

F.Bahçe-Aston Villa | CANLI
