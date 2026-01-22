CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ülke İsimleri Listesi'ne göre Moğolistan'ın başkentinin doğru yazılışı nedir?

Ülke İsimleri Listesi'ne göre Moğolistan'ın başkentinin doğru yazılışı nedir?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacının karşısına çıkan 'Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke İsimleri Listesi'ne göre Moğolistan'ın başkentinin doğru yazılışı nedir?' sorusu hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri zorladı. Sosyal medyada da gündem olan o sorunun doğru cevabı ve yarışmacının verdiği tepki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 23:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 23:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ülke İsimleri Listesi'ne göre Moğolistan'ın başkentinin doğru yazılışı nedir?

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi televizyon başına kilitledi. Yarışmacının karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı ise herkes tarafından merak konusu oldu. Peki Bir saat içinde en çok barfiks çeken kadın kimdir? İşte cevabı...

Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke İsimleri Listesi'ne göre Moğolistan'ın başkentinin doğru yazılışı nedir?

A) Ulanbatur

B) Ulanbatar

C) Ulanbator

D) Ulanbatır

Cevap: C) Ulanbator

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını ATV İç Yapımlar'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk televizyon yarışma programıdır. Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma programı, Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır. Yarışmanın ilk sunucusu Kenan Işık'ın, 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu yaptı.

2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019'dan, 6 Eylül 2024 tarihine kadar Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yaptı. 8 Eylül 2024 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında yarışma programını, Oktay Kaynarca sundu ve 4 Mayıs 2025 tarihinden itibaren de yarışma programı Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam etmektedir.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 ₺'yi alabilen olmamışken, şu anki yarışmada en büyük ödül olan 5.000.000 ₺'yi 2024'te Berk Göktaş isimli bir yarışmacı kazanmıştır. Eski en büyük ödül olan 1.000.000 ₺'yi ise 2019'da Arda Ayten ve 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazanmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

İşte UEFA ülke sıralamamız!
Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı...
DİĞER
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
F.Bahçe evinde kaybetti!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve, En Nesyri için İstanbul'a geldi! Juve, En Nesyri için İstanbul'a geldi! 22:49
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 22:34
Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! 22:24
Talisca net gol pozisyonunu değerlendiremedi! Talisca net gol pozisyonunu değerlendiremedi! 22:13
İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat İsrail'de rezalet! Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat 22:02
Rafa Silva'dan veda sözleri! Rafa Silva'dan veda sözleri! 22:00
Daha Eski
Szymanski F.Bahçe'ye veda etti! Szymanski F.Bahçe'ye veda etti! 21:47
Kadıköy'de gol iptal edildi! Kadıköy'de gol iptal edildi! 21:43
Spalletti'den G.Saray açıklaması! Spalletti'den G.Saray açıklaması! 21:06
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 20:45
F.Bahçe taraftarı Filistin’i unutmadı F.Bahçe taraftarı Filistin’i unutmadı 20:33
Tedesco röportaja Türkçe başladı! Tedesco röportaja Türkçe başladı! 20:27