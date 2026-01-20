Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor 2026? Okullar ne zaman açılacak?

23 Ocak 2026 tarihinde karnelerini alarak 15 günlük bir dinlenme sürecine giren milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yoğun bir sınav döneminin ardından yarıyıl tatilinin tadını çıkarıyor. 15 tatil ve yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr dönemi, öğrencilere dinlenme fırsatı sunarken; veliler ve öğrenciler tatilin son günlerini planlamak için "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına odaklandı. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, tatilin bitiş tarihi ve ikinci dönemin ilk ders saati herhangi bir uzatma olmaksızın netlik kazandı. İşte yarıyıl tatilinin bitişi ve okulların açılacağı tarih...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini geride bırakan öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 15 tatil dönemine resmen girdi. MEB takvimine göre; yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü mesai saati bitimiyle birlikte sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten sonraki son hafta sonunu (31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar) dinlenerek geçirecek ve pazartesi sabahı itibarıyla eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İki haftalık sömestr tatilinin ardından, Türkiye genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yılın ikinci yarısının ilk ders zili bu tarihte çalacak ve öğrenciler yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci dönem maratonuna giriş yapacaklar.

SONRAKİ TATİL NE ZAMAN? | 2. DÖNEM TATİLLERİ

2 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönem, beraberinde birçok resmi tatili ve uzun soluklu molaları da getiriyor. 2026 yılı takvimine bakıldığında, özellikle dini bayramların hafta içine denk gelmesi öğrenciler için ek dinlenme fırsatları sunuyor. İşte ikinci dönemdeki tüm tatil durakları:

İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı: 2025-2026 eğitim yılının en uzun molalarından biri Mart ayında yaşanacak. MEB'in ikinci ara tatili (16-20 Mart) ile Ramazan Bayramı (19-22 Mart) aynı haftaya denk geliyor. Hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler yaklaşık 9 günlük kesintisiz bir tatil yapacak.

2025-2026 eğitim yılının en uzun molalarından biri Mart ayında yaşanacak. MEB'in ikinci ara tatili (16-20 Mart) ile Ramazan Bayramı (19-22 Mart) aynı haftaya denk geliyor. Hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler yaklaşık 9 günlük kesintisiz bir tatil yapacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 2026 yılında Perşembe gününe denk gelen bu resmi tatilde okullar 1 gün kapalı olacak.

2026 yılında Perşembe gününe denk gelen bu resmi tatilde okullar 1 gün kapalı olacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma gününe denk gelmesiyle öğrencilere 3 günlük bir hafta sonu tatili imkanı sunacak.

Cuma gününe denk gelmesiyle öğrencilere 3 günlük bir hafta sonu tatili imkanı sunacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı günü kutlanacak ve okullar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Salı günü kutlanacak ve okullar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Kurban Bayramı Tatili: 26-30 Mayıs 2026 tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı, eğitim öğretim yılının sonuna doğru öğrencilere büyük bir mola aldıracak.

26-30 Mayıs 2026 tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı, eğitim öğretim yılının sonuna doğru öğrencilere büyük bir mola aldıracak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Yaz tatili dönemine denk geldiği için okul takvimini etkilemeyecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yılın yorgunluğunun atılacağı büyük yaz tatili için ise tarih netleşti. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek. Bu tarihten itibaren milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline resmen başlamış olacak.