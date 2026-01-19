CANLI SKOR ANA SAYFA
Kuyumcudan nakit parayla altın almak yasaklandı mı? Kuyumcudan altın nasıl alınacak?

Kuyumcudan nakit parayla altın almak yasaklandı mı? Kuyumcudan altın nasıl alınacak?

Türkiye’de altın, yatırım ve tasarruf aracı olarak milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan Kıymetli Metal Takip Sistemi ile kuyumcularda nakit para ile altın alımı dönemi sona eriyor.

Kuyumcudan nakit parayla altın almak yasaklandı mı? Kuyumcudan altın nasıl alınacak?

Türkiye'de yastık altı birikim ve takı amaçlı altın alışverişi yapanlar, nakit altın alımıyla ilgili yeni düzenlemeyi merak ediyor. Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan Kıymetli Metal Takip Sistemi, kuyumcularda nakit ile altın alımını büyük ölçüde sınırlayacak. Gram altın, çeyrek altın ve diğer tüm altın türleri bandrollü hale gelecek ve tüm alışverişler elektronik sistem üzerinden takip edilecek. Peki, nakit parayla altın almak artık tamamen yasak mı? İşte kuyumcularda altın alımıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

GRAM ALTINDA BANDROL DÖNEMİ BAŞLIYOR

Altın piyasasında kayıt dışılığı ve sahteciliği önlemek amacıyla yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) için tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. KMTS'nin devreye girmesiyle birlikte kuyumcuların çalışma sistemi köklü şekilde değişecek.

Yetkililerden Yakın'ın verdiği bilgilere göre, sistem hayata geçtiğinde tüm altınlar bandrollü olacak. Darphane tarafından verilecek bandroller sayesinde altının menşei, hangi ülkeden geldiği ve hangi firma tarafından piyasaya sürüldüğü kolayca takip edilebilecek. Bu uygulama 1 gram altından 1 kiloluk altına kadar tüm altın çeşitlerini kapsayacak.

ALTIN ALIM-SATIMINDA HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINACAK

KMTS'nin devreye girmesiyle birlikte kuyumcularda nakit para ile altın alım-satımı sona erecek. Altın ticaretinde tüm para transferleri bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece yapılan her işlem kayıt altına alınacak ve denetlenebilir hale gelecek.

ALTIN BOZDURUP EV ALANA SORGULAMA GELİYOR

Yeni sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri de kara para ile mücadele olacak. KMTS ile birlikte altın kaynaklı gelirler, MASAK denetimi altına alınacak. Bu sayede kara para aklama yöntemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Kıymetli Metal Takip Sistemi ile birlikte Türkiye'de altın ticareti tamamen şeffaf, izlenebilir ve kayıtlı hale gelecek. Bandrollü altın uygulaması, banka üzerinden ödeme zorunluluğu ve MASAK denetimiyle birlikte hem kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilecek hem de tüketicinin güvenliği artırılacak. Yeni sistemin Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.

