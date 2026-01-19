Kuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Motokuryeler bugün trafiğe çıkabilecek mi? İstanbul'da kar yağışı ve don olayları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, motokuryelerin trafiğe çıkışı bazı bölgelerde geçici olarak durduruldu. Ana yollarda trafik akışı sağlanırken, ara sokaklardaki buzlanma yasağın temel gerekçesi olarak gösteriliyor. Peki İstanbul'da motokurye yasağı ne zaman sona erecek? Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesi ve yolların güvenli hale gelmesinin ardından yasağın kaldırılacağını belirtiyor. Peki, Kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Motokuryeler bugün trafiğe çıkabilecek mi? İstanbul'da motokurye yasağı ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI MI?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

