Bu akşam hangi diziler var? 19 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı

19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı hangi diziler yayınlanacak? TV izleyicileri için akşam kuşağı programları belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler hangi kanalı açmalı? Ulusal kanalların yayın akışına göre sevilen dizilerin yeni bölümleri ve tekrar bölümleri ekranlarda yer alacak. Güncel yayın akışı listesi ile bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı netleşiyor.
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
23.40 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Eyvah Eyvah 2
22.30 Küçük Esnaf
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Otel Transilvanya 3
21.45 Otel Transilvanya 3
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026