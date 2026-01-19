Bu akşam hangi diziler var? 19 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bu akşam hangi diziler var? 19 Ocak 2026 Pazartesi günü televizyon yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı dizileri arasında yerli yapımlar ve sevilen programlar ekranlarda olacak. Hangi kanal hangi diziyi yayınlıyor? sorusunun yanıtı için ulusal kanalların güncel yayın akışları araştırılıyor. İşte 19 Ocak Pazartesi akşamı TV’de yayınlanacak diziler ve programlar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 08:28
19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı hangi diziler yayınlanacak? TV izleyicileri için akşam kuşağı programları belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler hangi kanalı açmalı? Ulusal kanalların yayın akışına göre sevilen dizilerin yeni bölümleri ve tekrar bölümleri ekranlarda yer alacak. Güncel yayın akışı listesi ile bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı netleşiyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

23.40 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Eyvah Eyvah 2

22.30 Küçük Esnaf

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Otel Transilvanya 3

21.45 Otel Transilvanya 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

ASpor CANLI YAYIN

