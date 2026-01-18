CANLI SKOR ANA SAYFA
18 Ocak 2026 canlı altın fiyatları: Bugün altın yükseldi mi, düştü mü?

18 Ocak 2026 canlı altın fiyatları: Bugün altın yükseldi mi, düştü mü?

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, 18 Ocak 2026 tarihli canlı altın fiyatları ekonomi gündemini yakından takip edenlerin odağında yer alıyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapanlar, gram altın kaç TL, çeyrek altın bugün ne kadar? sorularına yanıt arıyor. Küresel enflasyon verileri, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarında belirleyici rol oynarken, anlık rakamlar piyasaların seyrini ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 06:52
18 Ocak 2026 canlı altın fiyatları: Bugün altın yükseldi mi, düştü mü?

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 OCAK 2026 | Yatırımcıların gözleri 18 Ocak 2026 canlı altın fiyatları listesine çevrildi. Yeni haftaya yaklaşırken altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına yansıyor. Hem uzun vadeli yatırımcılar hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için güncel altın fiyatları büyük önem taşıyor. Peki bugün altın yükseldi mi, düştü mü? İşte 18 Ocak 2026 güncel ve canlı altın fiyatları…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.374,59TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.375,38TL

Canlı altın fiyatları 17 Ocak 2026

18 OCAK PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,27 (Alış) - 43,27 (Satış)

◼EURO: 50,18 (Alış) - 50,20 (Satış)

◼STERLİN: 57,89 (Alış) - 57,91 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 593 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın son günü itibarıyla 4 bin 593 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,79 bileşik getirisi yüzde 36,65 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0582, satışta 43,2307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0845, satışta 43,2572 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1606, sterlin/dolar paritesi 1,3382 ve dolar/yen paritesi 158,096 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 64,0 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (18 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.374,59₺

Gram Altın Satış: 6.375,38₺

Çeyrek Altın Alış: 10.587,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.701,00₺

Yarım Altın Alış: 21.174,00₺

Yarım Altın Satış: 21.403,00₺

Tam Altın Alış: 41.707,26₺

Tam Altın Satış: 42.527,46₺

Ata Altın Alış: 43.010,61₺

Ata Altın Satış: 44.092,89₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.906,06₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.947,86₺

Gümüş Alış: 124,27₺

Gümüş Satış: 124,33₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 18 Ocak Pazar günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.

