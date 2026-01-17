MSÜ başvuru son günü ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MSÜ başvuruları ne zamana kadar yapılır? sorusu, askerî öğrenci olma hedefi bulunan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından organize edilen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci resmen başladı ve adaylar son günü kaçırmamak için araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 MSÜ kılavuzuna göre, başvurular yalnızca belirtilen tarihler arasında kabul edilecek. Başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin de ilgili bankalar aracılığıyla yatırılması gerekiyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2026 MSÜ sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre uygulanacak. Sınav sonuçlarının ardından adaylar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek ikinci seçim aşamalarına davet edilecek. Bu nedenle MSÜ, askerî kariyer hedefleyen adaylar için kritik bir adım olma özelliği taşıyor.

MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 5 Ocak 2026 tarihinde başlayan MSÜ başvuruları 29 Ocak 2026 Perşembe günü sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvuru işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.

MSÜ başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi, adaylar işlemlerini bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden de gerçekleştirebilecek. Başvurular,

https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Başvuru sürecinde adayların, sınav ücretini belirtilen bankalar aracılığıyla yatırmaları ve başvurularını onaylamaları gerekiyor. Ücret yatırılmayan başvurular geçersiz sayılacak.

2026 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Sınava ilişkin tüm ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-MSÜ Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Kılavuzda; sınavın kapsamı, testlerin içeriği, başvuru şartları, sınav kuralları ve değerlendirme süreci detaylı şekilde açıklanıyor.

MSÜ'ye başvuracak adayların, mağduriyet yaşamamaları adına başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri önemle tavsiye ediliyor.

2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü Türkiye genelinde ve KKTC'de eş zamanlı olarak uygulanacak.

Sınavda adaylara;

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Matematik

Fen Bilimleri

alanlarından çoktan seçmeli sorular yöneltilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek ikinci seçim aşamalarına (fiziki yeterlilik, mülakat ve sağlık kontrolleri) davet edilecek.