MasterChef ilk finalist kim oldu? Altın Kupa finalistleri kimler?

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, Altın Kupa için nefes kesen anlara sahne olmaya devam ediyor. 16 Ocak 2026 Cuma akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonrası finale çıkan ilk isim açıklandı. Bu gelişmenin ardından izleyiciler, "MasterChef Türkiye ilk finalist kim oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Altın Kupa yolunda ilk adımı atan yarışmacı kim? İşte gecenin öne çıkan anları…TV8'in ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, Altın Kupa için nefes kesen anlara sahne olmaya devam ediyor. 16 Ocak 2026 Cuma akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonrası finale çıkan ilk isim açıklandı.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star sezonunda Altın Kupa heyecanı doruk noktasına ulaştı. Haftalardır süren zorlu etapların ardından, finale giden yolda ilk engel aşıldı ve MasterChef'te ilk finalist netleşti. 16 Ocak akşamı yayınlanan bölümde şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda, Altın Kupa'nın ilk finalisti Hasan oldu.

İKİNCİ FİNALİST NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İzleyicilerin merakla beklediği ikinci finalist, 17 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde netleşecek. Şeflerin yapacağı kritik değerlendirme sonrası, finale adını yazdıran ikinci yarışmacı da belli olacak ve Altın Kupa finali öncesi tablo tamamlanacak.

ALTIN KUPA'DA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Bu sezon Altın Kupa mücadelesinde dört iddialı yarışmacı şampiyonluk için tezgâh başında ter döküyor. Finale bir adım kala yarışta kalan isimler Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç olarak öne çıkıyor. Her bölümde artan rekabet ve şeflerin beklentileri, yarışmacılar arasındaki mücadeleyi daha da kızıştırıyor.

MASTERCHEF ALTIN KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı 18 Ocak Pazar günü yaşanacak. Altın Kupa'nın sahibinin belli olacağı final bölümü, canlı yayınla ekranlara gelecek. Şeflerin vereceği son kararın ardından, sezonun en başarılı ismi MasterChef tarihine adını yazdıracak.

İKİNCİ FİNALİST NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İzleyicilerin merakla beklediği ikinci finalist, 17 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde netleşecek. Şeflerin yapacağı kritik değerlendirme sonrası, finale adını yazdıran ikinci yarışmacı da belli olacak ve Altın Kupa finali öncesi tablo tamamlanacak.

ALTIN KUPA'DA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Bu sezon Altın Kupa mücadelesinde dört iddialı yarışmacı şampiyonluk için tezgâh başında ter döküyor. Finale bir adım kala yarışta kalan isimler Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç olarak öne çıkıyor. Her bölümde artan rekabet ve şeflerin beklentileri, yarışmacılar arasındaki mücadeleyi daha da kızıştırıyor.

MASTERCHEF ALTIN KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı 18 Ocak Pazar günü yaşanacak. Altın Kupa'nın sahibinin belli olacağı final bölümü, canlı yayınla ekranlara gelecek. Şeflerin vereceği son kararın ardından, sezonun en başarılı ismi MasterChef tarihine adını yazdıracak.

17 OCAK MASTERCHEF FRAGMANI İZLE