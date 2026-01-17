En-Nesyri'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Fakat Napoli'nin bu transferi bitirebilmesi için sadece Fenerbahçe ile anlaşması yeterli değil. İtalyan kulübünün bütçe kısıtlamaları nedeniyle sattığı kadar alması ve elindeki yıldızlardan birkaçıyla vedalaşması gerekiyor. Bu noktada da devreye Galatasaray ve Beşiktaş'ı ilgilendiren isimler giriyor.

Bu isimlerden bir tanesi Noa Lang. Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hollandalı yıldız, Serie A'da aradığını bulamadı. Eğer Napoli, Noa Lang'ı 27 milyon Euro civarında bir bedelle Galatasaray'a veya son talibi Roma'ya satarsa, En-Nesyri operasyonu için gerekli finansal alan anında açılacak.