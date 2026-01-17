CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe En-Nesyri'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

En-Nesyri'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği hız kesmeden devam ederken En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faslı golcüye talip olan Napoli'nin sarı-lacivertliler ile el sıkışmak üzere olduğu kaydedildi. İşte transferde kritik tarih... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 14:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, kış transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Sarı-lacivertlilerde beklenen patlamayı yapamayan Faslı yıldız için İtalyan devi Napoli, resmi kiralama teklifini Fenerbahçe'ye iletti.

En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, En-Nesyri'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye yaklaşık 5 milyon Euro (kiralama bedeli + oyuncunun kalan maaşı) bedelinde bir paket sundu.

En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Fakat Napoli'nin bu transferi bitirebilmesi için sadece Fenerbahçe ile anlaşması yeterli değil. İtalyan kulübünün bütçe kısıtlamaları nedeniyle sattığı kadar alması ve elindeki yıldızlardan birkaçıyla vedalaşması gerekiyor. Bu noktada da devreye Galatasaray ve Beşiktaş'ı ilgilendiren isimler giriyor.

En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Bu isimlerden bir tanesi Noa Lang. Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hollandalı yıldız, Serie A'da aradığını bulamadı. Eğer Napoli, Noa Lang'ı 27 milyon Euro civarında bir bedelle Galatasaray'a veya son talibi Roma'ya satarsa, En-Nesyri operasyonu için gerekli finansal alan anında açılacak.

En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Napoli'nin elden çıkarmaya sıcak baktığı bir diğer isim ise 2.01'lik dev kule Lorenzo Lucca. Abraham'ın gidiş ihtimali ardından Beşiktaş'ın gündemine gelen İtalyan forvet için yalnızca siyah-beyazlılar değil, Simone Inzaghi'nin yönettiği Al-Hilal ve Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica da devrede. Hatta Al-Hilal'in Lucca karşılığında Marcos Leonardo'yu takas olarak önerdiği konuşuluyor.

En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Napoli'nin Youssef En-Nesyri dışında listesinde bulunan bir diğer isimse Evan Ferguson. Brighton'dan kiralık olarak Roma'nın yolunu tutan İrlandalı golcü için Napoli'nin hamle yapabileceği gelen bilgiler arasında.

En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

En-Nesyri ise odağını Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak final maçı için çevirmiş durumda. Pazar günü Senegal karşısında oynanacak müsabakanın ardından Napoli'nin En-Nesyri ile görüşmesi bekleniyor.

En-Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Fenerbahçe ile anlaşmaya yakınlar

Afrika Uluslar Kupası'nın bitişi sonrası görüşmelere başlaması beklenen iki tarafın, pazartesi günü bir araya geleceği ve transferi sonlandırabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! 13:47
Napoli-Sassuolo maçı canlı yayın bilgisi! Napoli-Sassuolo maçı canlı yayın bilgisi! 13:46
Udinese-Inter maçı tüm detayları! Udinese-Inter maçı tüm detayları! 13:36
Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu! 13:31
Real Betis-Villarreal maçı detayları! Real Betis-Villarreal maçı detayları! 13:23
F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku! F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku! 12:44
Daha Eski
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 12:31
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:10
Osasuna-Real Oviedo maçı canlı yayın bilgisi! Osasuna-Real Oviedo maçı canlı yayın bilgisi! 11:58
Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları 11:57
"G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." "G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." 11:47
Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları 11:44