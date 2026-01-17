TOKİ Kura Tarihleri Takvimi 2026 | 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kuralar hangi ilde, ne zaman çekilecek?

TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi, 2026 yılında da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Proje kapsamında yapılan kura çekimleri, ilden ile değişen tarihlerle gerçekleştiriliyor. Kurası tamamlanan illerin ardından sıradaki şehirler de vatandaşların gündeminde yer alıyor. "TOKİ kurası ne zaman, hangi ilde çekilecek?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, TOKİ 2026 kura tarihleri takvimi gün gün açıklanıyor. İşte 81 ili kapsayan TOKİ kura sürecine dair merak edilen detaylar…
TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2026
17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,
18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.
Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba
Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba
Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe
Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma
Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi
Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar
Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi
Kilis – 27 Ocak 2026 Salı
Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba
Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe
Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe
5 Şubat Ankara
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
4 Mart 2026 Aydın
5 Mart 2026 Manisa
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul
Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Malatya Hak Sahibi Belirleme Kurası https://t.co/gBeohtVA4S— TOKİ (@Toki_Kurumsal) January 17, 2026