TOKİ Kura Tarihleri Takvimi 2026 | 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kuralar hangi ilde, ne zaman çekilecek?

TOKİ Kura Tarihleri Takvimi 2026 | 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kuralar hangi ilde, ne zaman çekilecek?

TOKİ’nin Türkiye genelinde hayata geçirdiği 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. 81 ili kapsayan dev projede kuralar, il bazında farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. İlk etapta bazı illerde kura sonuçları açıklanırken, sıradaki şehirlerde yaşayan başvuru sahipleri ise “TOKİ kurası hangi ilde, ne zaman çekilecek?” sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 14:13
TOKİ Kura Tarihleri Takvimi 2026 | 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kuralar hangi ilde, ne zaman çekilecek?

TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi, 2026 yılında da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Proje kapsamında yapılan kura çekimleri, ilden ile değişen tarihlerle gerçekleştiriliyor. Kurası tamamlanan illerin ardından sıradaki şehirler de vatandaşların gündeminde yer alıyor. "TOKİ kurası ne zaman, hangi ilde çekilecek?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, TOKİ 2026 kura tarihleri takvimi gün gün açıklanıyor. İşte 81 ili kapsayan TOKİ kura sürecine dair merak edilen detaylar…

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2026

17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,

18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe

Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma

Hatay24 Ocak 2026 Cumartesi

Ordu25 Ocak 2026 Pazar

Osmaniye 26 Ocak 2026 Pazartesi

Kilis – 27 Ocak 2026 Salı

Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba

Niğde 29 Ocak 2026 Perşembe

Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe

5 Şubat Ankara

11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa

12 Şubat 2026 Bolu

13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026 Edirne

17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli

22 Şubat 2026 Afyonkarahisar

24 Şubat 2026 Uşak

25 Şubat 2026 Isparta

26 Şubat 2026 Burdur

27 Şubat 2026 Denizli

3 Mart 2026 Muğla

4 Mart 2026 Aydın

5 Mart 2026 Manisa

6 Mart 2026 İzmir

9–12 Mart 2026 İstanbul

