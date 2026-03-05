A2 CANLI İZLE | A2 TV frekans bilgileri - Şifresiz A2 canlı izleme sayfası

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayacak takımın belirleneceği Bodrum FK-Iğdır FK müsabakası için ilk düdük çalıyor. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ve futbolseverlerin kupa maçlarındaki vazgeçilmez adresi olan A2 TV, bu önemli karşılaşmayı şifresiz ve canlı olarak ekranlara taşıyacak. Saha avantajını kullanmak isteyen Bodrum FK ile deplasmanda sürpriz peşinde olan Iğdır FK'nın bu taktik savaşı, hem televizyondan hem de internet üzerinden binlerce kişi tarafından takip edilecek. Maçın başlamasına kısa bir süre kala, A2 TV frekans bilgileri ve online canlı izleme linki araştırılıyor. İşte detaylar...

A2 TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRSAT

Frekans: 11999

Sembol Oranı: 11666

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 3/4

Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 35. Kanal

DSmart: 277. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal

A2 TV TARİHÇESİ

a2, 16 Kasım 2016 tarihinde ilk yayın sinyallerini verip test yayınına, 28 Kasım 2016 Pazartesi günü asıl yayınına başlayan eğlence kanalı. Kanalın yayına geçeceğinin duyurulduğu ilk tarih 11 Kasım 2016'dır. Kanalın ilk EPG rehberi bilgisi 25 Kasım 2016'da akşam saatlerinde yayımlanmaya başlanmıştır. Kanal, yerli dizi, eğlence ve futbol maçlarının olduğu tematik bir kanaldır. atv'deki yayınlanan futbol maçları, yerli dizileri meşgul ettiğinden futbol maçları bu kanalda yayımlanmaktadır. atv ailesinin asıl kanalı atv'nin eski, efsaneleşen, zamanında yüksek reyting almış dizilerini ve günümüzdeki dizilerin gece tekrarlarını yayımlamaktadır. Kanalın test yayınından çıktıktan sonra yayımlanan ilk dizisi, 28 Kasım 2016'da saat 06.00'da yayımlanan Mahallenin Muhtarları'dır. Kanal, gece saatlerinde atv'nin güncel dizilerinin tekrarlarını yayınlamaktadır. a2, Aralık 2016 ortalarında jenerik müziğini değiştirmiştir. a2, 3 Nisan 2017'de HD yayına geçmiştir. 26 Eylül 2020 tarihinde ise HD kanalının logosundaki HD yazısı kaldırılmıştır.