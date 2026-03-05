CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ canlı yayın bilgileri

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ canlı yayın bilgileri

İzmir TOKİ kura çekilişi için nefesler tutuldu. Menemen, Torbalı, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Seferihisar gibi Merkez dahil toplam 11 ilçede inşa edilecek 21 bin 20 konut, sahibini bulacak. Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda, noter huzurunda düzenlenecek çekilişin detayları, tüm İzmir halkının gündeminde. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek konutlar için heyecanla beklenen kura çekilişine ilişkin detaylar ile kura çekimine kabul edilenler listesini ilçe ilçe haberimizde derledik. İşte 2026 İzmir TOKİ kura çekilişi detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 09:38
TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ canlı yayın bilgileri

İzmir'de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın nefesini tutarak beklediği dev TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura maratonu için geri sayım devam ediyor. Noter huzurunda, Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda gerçekleştirilecek çekilişle, Ege'nin İncisi İzmir genelinde tam 21 bin 20 sosyal konutun hak sahibi tek tek belirlenecek. Menemen'den Torbalı'ya, Seferihisar'dan Aliağa'ya kadar kentin dört bir yanını kapsayan bu dev proje, dar gelirli aileler için güvenli yuvaların kapısını aralayacak. Peki İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nasıl ve nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman?

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre; İzmir TOKİ kura çekilişi 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Gün boyu devam etmesi beklenen kura ile birlikte 21.020 konut sahibini bulacak.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir için kura çekimleri, 6 Mart Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Fiziki olarak yoğun katılım beklenen çekilişin canlı yayın platformları üzerinden de on binlerce kişi tarafından takip edileceği tahmin ediliyor.

TOKİ İzmir kura çekimi saat kaçta?

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde yapılacak. Vatandaşlar bu heyecanı şu kanallardan canlı takip edebilir:

TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın bilgileri

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ KABUL EDİLENLER LİSTESİ | İLÇELERE GÖRE

İzmir'de inşa edilecek 21.020 konutun 15.000'i İzmir Merkez'de yapılacak. Merkez için başvuru sayısı TOKİ tarafından 140.102 olarak açıklanırken red olunan başvuru sayısı ise 17.256 olarak açıklandı. Aliağa ilçesinde inşa edilecek 1200 konut için 8.489 kişinin başvurusu kabul edilirken 1.983 kişinin başvurusu koşulların sağlanamadığı için red edildi. İşte başvurusu kabul edilenler sıralı tam liste:

🏠İZMİR MERKEZ (MENEMEN) 15.000 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠ALİAĞA 1200 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠BERGAMA 740 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠DİKİLİ 500 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠FOÇA 1000 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠GÜZELBAHÇE 250 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠KARABURUN 80 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠KEMALPAŞA 1000 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠SEFERİHİSAR 500 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠SELÇUK 500 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

🏠URLA (GÜZELBAHÇE) 250 konut

Kabul edilenler isim listesi için TIKLAYIN

Reddedilen başvurular için TIKLAYIN

