Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurular ne zaman alınacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik sözleşmeli personel alımı, kamu istihdamında yılın en büyük alımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık tesislerinde görevlendirilecek personeller için başvuru takvimi, kontenjan sayıları ve KPSS şartı yakından takip ediliyor. Henüz resmi kılavuz yayımlanmazken, adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurusu geldi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son durum ve beklentiler…

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için branş dağılımları geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ancak başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Adaylar gözlerini Bakanlık ve ÖSYM'den gelecek duyurulara çevirirken, başvuru takvimiyle ilgili beklentiler de şekillenmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları Mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi ve başvuruların ilkbahar aylarında, özellikle Mayıs 2026 döneminde başlaması öngörülüyor. Resmi tarihlerin, yayımlanacak tercih kılavuzu ile netlik kazanması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Uzman doktor, pratisyen hekim, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu geniş kapsamlı alımda aranacak başvuru koşulları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi duyuru ve kılavuz ile kesinleşecek.

Genel beklentiler arasında;

İlgili KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak,

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

Her kadro için belirlenen mezuniyet şartlarını sağlamak

gibi kriterlerin yer alması bekleniyor.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25