CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler X çöktü mü? 13 Ocak Twitter'a neden girilmiyor?

X çöktü mü? 13 Ocak Twitter'a neden girilmiyor?

X çöktü mü sorusu, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformunda yaşanan erişim sorunu sonrası gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı, X hesaplarına giriş yapamadığını ve “Akış yenilenemedi” hatasıyla karşılaştığını bildirdi. Henüz platformdan resmi bir açıklama yapılmazken, kesintilerin ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yaşandığı öğrenildi. Yaşanan kısa süreli çökme sonrası X, yeniden erişilebilir hale geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 18:25 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 18:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
X çöktü mü? 13 Ocak Twitter'a neden girilmiyor?

X çöktü mü, neden açılmıyor soruları sosyal medyada gündem oldu. Eski adıyla Twitter olan X'te yaşanan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar akışlarını görüntüleyemedi. "Akış yenilenemedi" hatası alan kullanıcılar, platformun çöktüğünü düşündü. Resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan kesintinin kısa süreli olduğu ve X'in yeniden normale döndüğü ifade edildi.

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel raporlama verilerine göre, saat 17.00 itibarıyla sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter)'te erişim sorunları yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, hesaplarına giriş yapamadığını ve akışın yenilenmediğini bildirdi.

X'E NEDEN GİRİLMİYOR, SORUN NE?

Yaşanan kesintinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığı; ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Portekiz ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede kullanıcıları etkilediği belirtildi. Sorunun küresel çapta olduğu gözlemlendi. Öte yandan, saat 18.00 itibarıyla X'te yaşanan erişim probleminin büyük ölçüde giderildiği ve kullanıcıların platforma yeniden erişim sağlamaya başladığı aktarıldı.

X (Twitter) son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler

AHaber CANLI YAYIN

Gaziantep FK-Kocaelispor maçı CANLI
REKLAM - Abi
DİĞER
Beşiktaş istiyordu, Cimbom göz koydu! Galatasaray kesenin ağzını açacak...
PKK Halep'te kendi selasını okudu! KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine darbe girişimi: "Ateşkes bozulur silaha sarılırız" tehdidi
Kante transferinde son dakika! Sözleşmesi...
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! 18:24
Keçiörengücü Diaby'yi transfer etti Keçiörengücü Diaby'yi transfer etti 18:22
F.Bahçe Beko’da Chris Silva şoku! F.Bahçe Beko’da Chris Silva şoku! 18:18
İpek: Keyifli bir maç oldu İpek: Keyifli bir maç oldu 18:11
Başakşehir kupada güldü! Başakşehir kupada güldü! 17:21
Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri 17:12
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… 16:23
Kante transferinde son dakika! Sözleşmesi... Kante transferinde son dakika! Sözleşmesi... 16:00
Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli? Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli? 15:55
Cancelo yeniden Barça'da! Cancelo yeniden Barça'da! 15:52
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 15:37
Inter'e Hakan'dan kötü haber! Inter'e Hakan'dan kötü haber! 15:32