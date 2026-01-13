X çöktü mü? 13 Ocak Twitter'a neden girilmiyor?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

X çöktü mü, neden açılmıyor soruları sosyal medyada gündem oldu. Eski adıyla Twitter olan X'te yaşanan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar akışlarını görüntüleyemedi. "Akış yenilenemedi" hatası alan kullanıcılar, platformun çöktüğünü düşündü. Resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan kesintinin kısa süreli olduğu ve X'in yeniden normale döndüğü ifade edildi.

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel raporlama verilerine göre, saat 17.00 itibarıyla sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter)'te erişim sorunları yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, hesaplarına giriş yapamadığını ve akışın yenilenmediğini bildirdi.

X'E NEDEN GİRİLMİYOR, SORUN NE?

Yaşanan kesintinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığı; ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Portekiz ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede kullanıcıları etkilediği belirtildi. Sorunun küresel çapta olduğu gözlemlendi. Öte yandan, saat 18.00 itibarıyla X'te yaşanan erişim probleminin büyük ölçüde giderildiği ve kullanıcıların platforma yeniden erişim sağlamaya başladığı aktarıldı.

X (Twitter) son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler