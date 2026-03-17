Adana bayram namazı saati 2026: Diyanet Adana namaz vakti kaçta?

Milyonlarca Müslüman'ın büyük bir heyecanla beklediği mübarek bayram sabahına sayılı günler kala, megakent Adana'da yaşayan vatandaşlar 'Adana bayram namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte, Adana için bayram namazı vakti resmiyet kazandı. Bayram coşkusunu camilerde saf tutarak karşılamak isteyen Adanalılar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seccadelerini hazırlayarak camilere akın edecek. Peki, 2026 yılında Adana'da bayram namazı saati kaç? Diyanet'in verilerine göre Adana ili ve tüm ilçeleri için belirlenen güncel namaz vakitlerini, bayram namazının nasıl kılınacağına dair adım adım detayları ve merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Adana için bayram namazı saati 07.12 olarak açıklandı. Adana'nın farklı ilçelerinde dakikalık oynamalar yaşanabilse de, genel merkez vakti bu saat üzerinden takip edilecek. Vatandaşların namaz vaktinden en az 15-20 dakika önce camilerde hazır bulunması, hem saf düzeni hem de bayram vaazını dinlemek açısından önem taşıyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? (ADIM ADIM)

Niyet Edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

1. Rekat: Sübhaneke okunur, ardından 3 kez tekbir alınır (Eller kulaklara götürülür ve yanlara salınır). Fatiha ve sure okunur, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat: Fatiha ve sure okunur, ardından rükuya gitmeden önce 3 kez tekbir alınır. 4. tekbirde rükuya gidilir. Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunarak selam verilir.

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MIDIR?

İslam hukukuna göre bayram namazının hükmü, mezheplere göre farklılık göstermektedir. Türkiye'de büyük çoğunluğun tabi olduğu Hanefi mezhebine göre bayram namazı kılmak, cuma namazı farz olan erkekler üzerine vaciptir. Şafiî mezhebine göre ise bu namazı kılmak sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet) olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki bilgilendirmesine göre; hür, mukim (yolcu olmayan), sağlıklı ve erkek olan her Müslüman'ın bayram namazına katılması tavsiye edilir. Bayram namazı, Müslümanların bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği, toplumsal bir şükür ibadeti olma niteliği taşır.

HUTBE DİNLEMEK VACİPTİR

Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini irad eder. Bayram namazı hutbesini dinlemek, namazın tamamlayıcı bir parçasıdır ve cemaatin sükunetle dinlemesi tavsiye edilir. Namaz sonrası yapılacak bayramlaşma törenleri ise İslam dininin kardeşlik ve birlik vurgusunu pekiştiren en güzel geleneklerden biri olarak bu yıl da Adana'nın dört bir yanında yaşanacak.