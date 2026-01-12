CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 yılının ilk toplantısı ne zaman?

Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 yılının ilk toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu piyasalar tarafından merak ediliyor. 2026 yılının ilk TCMB toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 23:11
Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 yılının ilk toplantısı ne zaman?

Gözler yeni faiz kararında: TCMB Ocak faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? 2026 yılının ilk Merkez Bankası toplantısı, politika faizini yeniden belirlemek üzere 22 Ocak 2026 Perşembe tarihinde Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından gerçekleştirilecek. Piyasalar ve yatırımcılar, toplantıdan çıkacak kararı ve metni özellikle enflasyon, döviz kurları ve para politikası duruşu açısından takip ediyor. Peki, Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası Ocak faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayı faiz kararı, ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre, yılın ilk faiz kararı 22 Ocak 2026 Perşembe günü açıklanacak. Kritik karar, her zamanki gibi saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılacak.

2026 yılının ilk faiz toplantısı olması nedeniyle Ocak ayı kararı, piyasalar açısından ayrı bir önem taşıyor. Merkez Bankası'nın bu toplantıda vereceği mesajlar, yıl boyunca izlenecek para politikasının yönüne dair önemli sinyaller içerecek. Bu nedenle yalnızca faiz oranı değil, karar metninde yer alacak ifadeler de yakından takip edilecek.

OCAK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin Ocak ayı faiz beklentisi, Merkez Bankası'nın mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyacağı yönünde şekilleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan önceki kararlar göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması ya da temkinli bir adım atması ihtimali öne çıkıyor. Ancak küresel piyasalardaki gelişmeler, enflasyon verileri ve döviz kurlarındaki seyir, karar üzerinde belirleyici olacak ana faktörler arasında yer alıyor.

Faiz kararının açıklanmasının ardından; döviz kurları, altın fiyatları, borsa ve mevduat faizleri üzerinde hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu nedenle 22 Ocak'ta açıklanacak olan Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı, hem iç piyasalar hem de uluslararası yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

  • 22 Ocak 2026
  • 12 Mart 2026
  • 22 Nisan 2026
  • 11 Haziran 2026
  • 23 Temmuz 2026
  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026

