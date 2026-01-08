CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 8 Ocak 2026 Perşembe yayın akışı: Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var?

8 Ocak 2026 Perşembe yayın akışı: Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var?

Televizyon keyfi yapmak isteyenler için 8 Ocak 2026 Perşembe TV rehberi araştırılıyor. "Bugün hangi diziler var?", "Akşam kuşağında ne izlenir?" ve "Yayın akışı nasıl?" soruları yanıt arıyor. Yerli diziler, eğlence programları ve sinema filmleriyle dolu Perşembe akşamı, izleyicilere farklı seçenekler sunuyor. Güncel yayın akışı bilgileri, kanal saatleri ve program detaylarıyla birlikte takip edilerek ekran başındaki planlar şekilleniyor. Peki, Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 07:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
8 Ocak 2026 Perşembe yayın akışı: Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

8 Ocak 2026 Perşembe yayın akışı: Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var?

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş'le Sence?

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

8 Ocak 2026 Perşembe yayın akışı: Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var?

8 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.40 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kasaba Doktoru

17.00 Rafadan Tayfa 4 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Çin Seddi

23.50 Taşacak Bu Deniz

8 Ocak 2026 Perşembe yayın akışı: Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hazine

22.30 Hazine

8 Ocak 2026 Perşembe yayın akışı: Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

8 Ocak 2026 Perşembe yayın akışı: Bu akşam hangi diziler, programlar ve filmler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz'la Joker

22.15 Nil'de Ölüm

G.Saray'dan Gueye harekatı!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Son dakika haberi: Matteo Guendouzi Fenerbahçe'de! İstanbul'a geliş saati belli oldu...
Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel'den lüks villalara
G.Saray'da gündem Rüdiger!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
Daha Eski
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 00:58
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 00:58
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 00:58