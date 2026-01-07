CANLI SKOR ANA SAYFA
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte 7 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte 7 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 7 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 7 Ocak tarihinde büyük bir heyecanla takip ediliyor. Şans oyunları tutkunları, çekilişin yapılıp yapılmadığını ve kazandıran numaraları merak ediyor.

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte 7 Ocak Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Şansını denemek isteyen milyonlarca kişi, 7 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişine odaklandı. "Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?", "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte kazanan numaralar netleşiyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ise çekiliş sonrası açıklanan sonuçlarla belli oluyor. 7 Ocak Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, bilet numaralarıyla online sonuç sorgulama ekranı üzerinden kazançlarını kontrol edebiliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Ocak Sayısal Loto kazanan numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 OCAK 2026 PAZARTESİ

4-12-37-50-64-89 Joker: 41 SüperStar: 7

Çılgın Sayısal Loto 5 Ocak kazanan numaralar

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

