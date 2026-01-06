Çanakkale deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre, Ege Denizi merkezli, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında orta şiddette bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken; uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor. Depremin saati, derinliği ve tam merkez üssüne dair tüm detaylar merak edilirken AFAD tarafından paylaşılan bilgilerle detayları derledik. İşte Çanakkale depremi ayrıntıları...

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen sarsıntının şiddeti 4,0 olarak ölçüldü. Saat 14.28'de yaşanan depremin derinliği ise 17.49 km olarak ölçüldü. Orta ölçekli bu sismik hareket, Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde ise 3,9 olarak kayıtlara geçti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Ayvacık başta olmak üzere Çanakkale genelinde sarsıntı belirgin şekilde hissedildi. Balıkesir, özellikle Ayvacık ile komşu olan Edremit Körfezi hattındaki ilçelerde (Edremit, Burhaniye, Ayvalık) sarsıntı hissedilirken depremin Ege Denizi'nde gerçekleşmesi nedeniyle İzmir'in kuzey sahil şeridinde (Dikili, Bergama, Aliağa) hafif sarsıntılar hissedildi.