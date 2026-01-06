CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çanakkale deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Çanakkale deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk bilgiler AFAD tarafından paylaşılırken, deprem çevre illerde de hissedildi. Son dakika bilgisine göre sarsıntı sonrası bölgede herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair saha tarama çalışmaları başlatılırken henüz olumsuz bir ihbar alınmadı. İşte Çanakkale depremi merkez üssü, saati ve Kandilli - AFAD tarafından paylaşılan veriler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 14:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çanakkale deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre, Ege Denizi merkezli, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında orta şiddette bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken; uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor. Depremin saati, derinliği ve tam merkez üssüne dair tüm detaylar merak edilirken AFAD tarafından paylaşılan bilgilerle detayları derledik. İşte Çanakkale depremi ayrıntıları...

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen sarsıntının şiddeti 4,0 olarak ölçüldü. Saat 14.28'de yaşanan depremin derinliği ise 17.49 km olarak ölçüldü. Orta ölçekli bu sismik hareket, Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde ise 3,9 olarak kayıtlara geçti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Ayvacık başta olmak üzere Çanakkale genelinde sarsıntı belirgin şekilde hissedildi. Balıkesir, özellikle Ayvacık ile komşu olan Edremit Körfezi hattındaki ilçelerde (Edremit, Burhaniye, Ayvalık) sarsıntı hissedilirken depremin Ege Denizi'nde gerçekleşmesi nedeniyle İzmir'in kuzey sahil şeridinde (Dikili, Bergama, Aliağa) hafif sarsıntılar hissedildi.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok...
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı! Beklenmedik gelişme...
Gençlere büyük destek paketi: Başkan Erdoğan açıkladı: 445 milyar liralık kaynağı bu programa tahsis edeceğiz
Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndidi'den takdir toplayan hareket! Ndidi'den takdir toplayan hareket! 15:30
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 15:13
Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... 15:04
Sadettin Saran öğrencilerle beraber! Sadettin Saran öğrencilerle beraber! 14:58
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 14:57
RAMS Başakşehir FK'da hazırlıklar! RAMS Başakşehir FK'da hazırlıklar! 14:40
Daha Eski
Lecce-Roma maçı detayları Lecce-Roma maçı detayları 14:36
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 14:32
Göztepe'de Samba rüzgarı! Göztepe'de Samba rüzgarı! 14:29
Göztepe Basketbol’dan takviye! Göztepe Basketbol’dan takviye! 14:16
Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! 14:05
F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 13:53