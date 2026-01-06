Bim aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Salı: Yılın ilk büyük indirimi!

Jenny&Willy Kanallı Bebek Bezi: 169 TL
Çamaşır Kapsülü Peros Pratik 26'lı: 199 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı Bulut 5 L: 95 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Persil 1690 ml: 119 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Doa 1500 ml: 75 TL
Toz Deterjan ABC Sık Yıkananlar 12 kg: 325 TL
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Jenny&Willy Kanallı Bebek Bezi: 169 TL
Sütlü Çikolata Toblerone 100 g: 98 TL
Snickers 3x50g: 99 TL
Çikolata Kaplı Nuga Bar MARS 3x45g: 79 TL
Yer Fıstığı Ezmesi Emsal 1000 g: 169 TL
Kakaolu Fındık Krema Alpella 1000 g: 179 TL
Dana Kangal Sucuk Namet 500 g: 279 TL
Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı Banvit 1000 g: 219 TL
Pizza Tost Superfresh: 55 TL
İçli Köfte Porsi10 Gurme: 92,50 TL
Soslu Dana Döner Maret 300 g: 149 TL
Piliç Kalçalı But Lezita 1000g: 49,90 TL
DİĞER