Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bim aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Salı: Yılın ilk büyük indirimi!

Bim aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Salı: Yılın ilk büyük indirimi!

BİM 6 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğuyla yeni yılın ilk büyük kampanyasını başlatırken, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine ve kişisel bakımdan atıştırmalıklara kadar onlarca üründe dev indirimler sunuyor. Bu hafta ABC 12 kg toz deterjan, Peros çamaşır kapsülü ve Jenny & Willy bebek bezi gibi ev ekonomisine katkı sağlayan fırsatların yanı sıra; Namet dana kangal sucuk, Toblerone ve dondurulmuş ürünlerde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. 6 Ocak Salı gününden itibaren tüm BİM mağazalarında geçerli olacak aktüel ürünler listesindeki en güncel fiyatları ve stoklarla sınırlı fırsat ürünlerini kaçırmamanız için Bim aktüel kataloğunu haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 09:08
Bim aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Salı: Yılın ilk büyük indirimi!

Jenny&Willy Kanallı Bebek Bezi: 169 TL
Çamaşır Kapsülü Peros Pratik 26'lı: 199 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı Bulut 5 L: 95 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Persil 1690 ml: 119 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Doa 1500 ml: 75 TL
Toz Deterjan ABC Sık Yıkananlar 12 kg: 325 TL

Bim aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Salı: Yılın ilk büyük indirimi!

Sütlü Çikolata Toblerone 100 g: 98 TL
Snickers 3x50g: 99 TL
Çikolata Kaplı Nuga Bar MARS 3x45g: 79 TL
Yer Fıstığı Ezmesi Emsal 1000 g: 169 TL
Kakaolu Fındık Krema Alpella 1000 g: 179 TL

Bim aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak Salı: Yılın ilk büyük indirimi!

Dana Kangal Sucuk Namet 500 g: 279 TL
Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı Banvit 1000 g: 219 TL
Pizza Tost Superfresh: 55 TL
İçli Köfte Porsi10 Gurme: 92,50 TL
Soslu Dana Döner Maret 300 g: 149 TL
Piliç Kalçalı But Lezita 1000g: 49,90 TL

F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
