Haberler Haberler TÜİK Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Aralık ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusu memur, emekli ve piyasa yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi Aralık ayına ilişkin TÜFE enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 08:42 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:05
Aralık ayı enflasyonu memur, emekli ve çalışanlar için büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı TÜFE oranı, 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasında belirleyici olacak. Bu verilerle birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş artışı oranları da kesinleşecek. Aralık ayı enflasyon tahminleri, ekonomistler ve piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilirken, açıklanacak resmi rakamlar milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek. Peki, Memur ve memur emeklisi zam oranı ne olacak? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %27,10 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,92 artış, imalatta %27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %28,69 artış ve su temininde %57,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,81 artış, enerjide %27,06 artış ve sermaye mallarında %29,79 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,05 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,63 artış, imalatta %1,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,0 azalış ve su temininde %1,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,61 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,30 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,82 artış, enerjide %3,63 azalış ve sermaye mallarında %1,98 artış olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ARALIK ENFLASYONUNUN ÖNEMİ

Aralık ayı enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş zammını doğrudan etkileyecek. Maaş artışları iki ana unsurdan oluşuyor:

1. Toplu Sözleşme Zammı

Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

2. Enflasyon Farkı

Temmuz-Aralık 2025 döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranının, toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik zam oranını aşan kısmı, maaşlara enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu dönem için kümülatif enflasyon oranı kesinleşmiş olacak.

KESİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026'da alacağı kesin zam oranı, toplu sözleşme zammı ile netleşen enflasyon farkının toplamından oluşacak.

Kesin Zam Oranı = %11 Toplu Sözleşme Zammı + Enflasyon Farkı

Örnek Hesaplama

6 aylık enflasyonun %15 olduğu varsayıldığında:

Enflasyon Farkı: %15 – %7 = %8

Toplam Zam Oranı: %11 + %8 = %19

Bu nedenle 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek en kritik ekonomik göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
