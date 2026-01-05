CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Survivor’ kim elendi? Surivovor'da düello sonrası adaya kim veda etti?

Survivor kim elendi? 4 Ocak 2026 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Survivor’da haftanın kritik bölümünde hem ödül oyunu hem de düello heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda takımlar avantaj elde etmek için parkurda ter dökerken, gecenin sonunda kader konseyi toplandı. Düello oyunu sonrası adaya veda eden yarışmacı Survivor gündemine damga vurdu. Peki Survivor’da elenen isim kim oldu, kader konseyi ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 12:04
Survivor kader konseyinde kim elendi? Survivor 2026 sezonunda eleme sistemi izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 4 Ocak tarihinde oynanan ödül oyununun ardından eleme adayları netleşti ve düello oyunları gerçekleştirildi. Kader konseyi, düello sonucunda kaybeden yarışmacının adaya veda ettiği kritik an olarak öne çıktı. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım avantaj elde ederken, düello sonrası elenen isim Survivor macerasını noktaladı. Peki, 4 Ocak Survivor'da kim elendi? Düello sonrası adaya kim veda etti? İşte detaylar...

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Beyza

Lina

Selen

Gözde

Sude

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'ya veda eden isim Selen oldu.

