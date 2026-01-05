Survivor’ kim elendi? Surivovor'da düello sonrası adaya kim veda etti?

Survivor kader konseyinde kim elendi? Survivor 2026 sezonunda eleme sistemi izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 4 Ocak tarihinde oynanan ödül oyununun ardından eleme adayları netleşti ve düello oyunları gerçekleştirildi. Kader konseyi, düello sonucunda kaybeden yarışmacının adaya veda ettiği kritik an olarak öne çıktı. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım avantaj elde ederken, düello sonrası elenen isim Survivor macerasını noktaladı. Peki, 4 Ocak Survivor'da kim elendi? Düello sonrası adaya kim veda etti? İşte detaylar...
SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Beyza
Lina
Selen
Gözde
Sude
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2026'ya veda eden isim Selen oldu.
