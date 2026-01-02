Müge Anlı bugün yok mu? 2 Ocak Cuma bugün Müge Anlı yayınlanacak mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Her hafta içi sabah kuşağında izleyiciyle buluşan Müge Anlı'nın 2 Ocak Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yeni yıl nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmadığı araştırılırken, "Müge Anlı bugün yok mu?" sorusu arama motorlarında öne çıktı. ATV ekranlarında Müge Anlı'nın yeni bölümünün olup olmayacağı, kanalın resmi yayın akışıyla netlik kazanıyor. İşte 2 Ocak Cuma Müge Anlı yayınıyla ilgili güncel gelişmeler…

ATV YAYIN AKIŞI

06: 00 Aldatmak

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Evde Tek Başına / Yabancı Sinema

22: 20 Bay ve Bayan Smith / Yabancı Sinema

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI?

Yeni yıl haftası nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmadığı araştırılırken, Müge Anlı'nın 2 Ocak Cuma günü ekrana gelip gelmeyeceği ATV'nin resmi yayın bilgileriyle netleşiyor. ATV yayın akışına göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10.00'da ekranlara gelecek.