Müge Anlı bugün yok mu? 2 Ocak Cuma bugün Müge Anlı yayınlanacak mı?

Her hafta içi sabah kuşağında izleyiciyle buluşan Müge Anlı'nın 2 Ocak Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yeni yıl nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmadığı araştırılırken, "Müge Anlı bugün yok mu?" sorusu arama motorlarında öne çıktı. ATV ekranlarında Müge Anlı'nın yeni bölümünün olup olmayacağı, kanalın resmi yayın akışıyla netlik kazanıyor. İşte 2 Ocak Cuma Müge Anlı yayınıyla ilgili güncel gelişmeler…
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Aldatmak
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Evde Tek Başına / Yabancı Sinema
22: 20 Bay ve Bayan Smith / Yabancı Sinema
MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI?
Yeni yıl haftası nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmadığı araştırılırken, Müge Anlı'nın 2 Ocak Cuma günü ekrana gelip gelmeyeceği ATV'nin resmi yayın bilgileriyle netleşiyor. ATV yayın akışına göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10.00'da ekranlara gelecek.