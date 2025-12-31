CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Milli Piyango sonuçları belli oldu mu 2026?

Milli Piyango sonuçları belli oldu mu 2026?

Milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen 800 milyon TL'lik Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor. 31 Aralık 2025 akşamı noter huzurunda yapılacak büyük maratonda, kazanan şanslı numaralar bir bir belli olacak. Noter huzurunda devam eden çekilişte; amorti, teselli ikramiyesi ve dev büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar anlık olarak sisteme yansıyor. İşte MPİ'nin bileti saniyeler içinde kontrol edilebilen hızlı sorgulama ekranı ve 2026 yılı sıralı tam liste sonuçları...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 14:57



Milli Piyango sonuçları belli oldu mu 2026?

Milyonlarca vatandaşın yeni yıla milyoner olma hayaliyle beklediği Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde heyecan doruğa ulaştı. 31 Aralık akşamı saat 18.30 itibarıyla başlayacak çekiliş maratonunda, noter huzurunda belirlenen şanslı numaralar bir bir dijital ekranlara düşecek. 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin sahibini bulacağı gece boyunca, küçük ikramiyelerden başlayarak devam eden süreçte gözler özellikle saat 23.15'te yapılacak büyük final çekilişine çevrildi. Sosyal medyada ve arama motorlarında 'Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?' sorusu en çok arananlar listesine girerken, bilet sahipleri amorti ve büyük ikramiye numaralarını anlık olarak takip ediyor. Dağıtım garantili sistem sayesinde tamamı sahibini bulacak olan dev ikramiye ve teselli ödülleri için bilet sorgulama ekranı, sıralı tam liste ve canlı yayın detaylarını haberimizde anlık ve güncel olarak bulabilirsiniz.

2026 MPİ büyük ikramiye çekiliş bilgileri!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU 2026?

Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ancak henüz büyük ikramiye ve amorti sonuçları belli olmadı. 31 Aralık 2025 günü gerçekleştirilecek çekiliş takvimine göre, gün boyu farklı ikramiye kategorilerinde çekilişler devam edecek olsa da milyonların gözü kulağı gece yarısına doğru yapılacak büyük finalde olacak. Şanslı numaraların belirlenmesiyle birlikte sonuçlar anlık olarak sisteme yüklenecek ve bilet sorgulama ekranı aktif hale getirilecek.

👉2026 BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE👈

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Çekiliş maratonu 31 Aralık Çarşamba günü, saat 18.30 itibarıyla küçük ve orta ölçekli ikramiyelerin belirlenmesiyle başlayacak. Gecenin en kritik anı olan 800 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23.15 ile 23.30 arasında gerçekleştirilecek. Bu dev heyecanı canlı izlemek isteyenler için seçenekler ise oldukça geniş. İşte canlı izleme seçenekleri:

1️⃣Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden tüm çekiliş süreci kesintisiz yayınlanacak.

2️⃣Büyük ikramiye ve amorti çekiliş anları, saat 23.00'ten itibaren anlaşmalı ulusal kanallarda canlı olarak ekranlara gelecek.

3️⃣Çekiliş sonuçları belirlenir belirlenmez sıralı tam liste ve hızlı bilet sorgulama motoru yine resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

2026 büyük ikramiye çekilişi hangi kanalda?

2026 AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı rekor kırarken, gözler doğal olarak en büyük paya ve teselli ikramiyesi olan amortiye çevrildi. Bu yılki büyük ikramiye tam 800 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtım garantili sistem sayesinde bu dev tutarın tamamı, şanslı bilet sahiplerinin olacak. Öte yandan, biletine büyük ikramiye çıkmayan ancak en azından bilet parasını geri almak isteyen milyonlarca kişinin beklediği amorti tutarı ise biletin satış fiyatı kadar olacak. Yani amorti isabet eden bir çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet 600 TL kazandıracak.

İkramiye dağılımında bu yıl katılımcıları sevindiren en büyük gelişme, ikramiye paylarının bilet tipine göre (tam, yarım, çeyrek) sadece ana tutarı bölmesi, ancak kazanma şansının her bilet için eşit olmasıdır. Özellikle çeyrek biletin yoğun ilgi gördüğü çekilişte, 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda tam 4 kişi 200'er milyon TL'lik servetin sahibi olacak. Amorti numaraları ise çekilişin en sonunda, iki farklı rakam olarak belirlenecek ve biletinin son hanesi bu rakamlardan biri olan herkes ödediği ücreti kuruşu kuruşuna geri alabilecek.

Bilet TürüAmorti tutarıBüyük ikramiye payı
TAM BİLET600 TL800 milyon
YARIM BİLET300 TL400 milyon
ÇEYREK BİLET150 TL200 milyon

MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

GEÇMİŞ YILLARIN ŞANSLI RAKAMLARI

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri tarihinde bazı rakamlar, diğerlerine oranla daha sık küreden çıkmasıyla "şanslı" olarak nitelendiriliyor. İstatistiklere göre, son yıllarda büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar incelendiğinde 3, 2, 1 ve 7 rakamlarının çekiliş listelerinde en sık görülen rakamlar olduğu göze çarpıyor. Özellikle son hanesinde bu rakamları taşıyan bilet sahipleri, geçmiş yılların verilerine dayanarak kendilerini daha şanslı hissederken, en az çıkan rakamlar arasında ise genellikle 0 ve 6 bulunuyor. Uzmanlar her çekilişin bağımsız bir olasılık olduğunu hatırlatsa da, nostalji ve istatistik meraklıları her yıl bu rakamları analiz etmeden bilet seçimini yapmıyor.

Rakamların yanı sıra büyük ikramiyenin coğrafi dağılımı da her yıl en çok konuşulan konulardan biri. Geçmiş yılların verilerine göre Türkiye'nin en şanslı ili, nüfus yoğunluğuna da paralel olarak açık ara farkla İstanbul oluyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana ve Antalya takip ediyor. Son 10 yılın çekiliş sonuçları baz alındığında, büyük ikramiyenin genellikle çeyrek bilete isabet ettiği görülse de, son iki yıldır uygulanan "tamamı dağıtım garantili" sistem, ikramiyenin tek bir kişiye (tam bilet) gitme ihtimalini de istatistiksel olarak canlı tutuyor.

MİLLİ PİYANGO İSTATİSTİKLERİ

  • En Çok Çıkan Rakamlar: 3, 2, 1, 7, 5
  • En Az Çıkan Rakamlar: 0, 6, 9
  • En Şanslı İller: İstanbul (36 kez), Ankara (15 kez), İzmir (10 kez)
  • En Şanslı Bilet Türü: Çeyrek Bilet (İstatistiksel olarak en çok satılan tür olduğu için)
