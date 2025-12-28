CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı) yarım gün mü?

31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı) yarım gün mü?

31 Aralık okullar yarım gün mü? sorusu, yılbaşı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. 31 Aralık yarım gün mü? sorusu, yılbaşı için geri sayım sürerken vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılbaşı öncesinde çalışma planı yapanlar, seyahat hazırlığında olanlar ve öğrenciler, 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün tatil olup olmadığını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 10:19 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 09:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı) yarım gün mü?

Yılbaşına sayılı günler kala 31 Aralık yarım gün mü? sorusu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle yılbaşı öncesinde iş, tatil ve seyahat planı yapanlar, 31 Aralık Çarşamba günü çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatil günleri takvimine göre 31 Aralık, herhangi bir tatil günü olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör işletmeleri tam gün hizmet vermeye devam ediyor. Yılbaşının ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil kapsamında bulunuyor. Bu tarihte kamu kurumları ve okullar kapalı olurken, birçok özel işletme de tatil uygulamasına geçiyor. Yılbaşı tatiline ilişkin gelişmeler ve olası resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 31 Aralık okullar yarım gün mü?

31 OCAK YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil günleri takvimine göre 31 Aralık, herhangi bir tatil günü olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör işletmeleri tam gün hizmet vermeye devam ediyor.

Yılbaşında kar sürprizi olur mu? Devamını Oku BUNU DA OKU

31 ARALIK OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Mevcut mevzuata göre 31 Aralık, resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör ve okullarda çalışma düzeni normal şekilde devam ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

D&R E-TİCARET - Reklam
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
G.Saray B planını yaptı! Rüdiger olmazsa...
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 09:06
G.Saray'dan yeni Sane hamlesi! G.Saray'dan yeni Sane hamlesi! 08:46
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:43
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:41
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Daha Eski
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:07
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 01:07
Kenan boş geçmedi! Juve kazandı Kenan boş geçmedi! Juve kazandı 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:05
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:04