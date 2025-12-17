Altın zirveden düşüşe geçti: 17 Aralık kuyumcu piyasaları ve Kapalı Çarşı'da son durum!

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ| Altın fiyatlarında başlayan düşüş, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Piyasalarda tüm gözler, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı ve FED'in faiz kararını doğrudan etkileyebilecek istihdam verilerine çevrildi. FED'in yeni yılda faizde indirime gideceği ihtimali kuvvetli olsa da altın fiyatlarını yükseliş trendinde tutmaya yetmedi. Altının kilogram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününü, önceki kapanışa yüzde 1,2 düşüşle 5 milyon 920 lira ile kapattı. İşte canlı altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.928,22 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.928,99 TL

17 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,68 (Alış) - 42,72 (Satış)

◼EURO: 50,12 (Alış) - 50,21 (Satış)

◼STERLİN: 57,23 (Alış) - 57,36 (Satış)

PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 107,51 puan azalarak 11.348,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 13,69 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.470,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.308,98 puanı, en yüksek 11.470,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybederek 11.348,83 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 155,19 puan ve yüzde 1,24 artışla 12.322,92 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve mali endeks yüzde 0,39 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 68'i geriledi 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 323,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 323,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 düşüşle 5 milyon 920 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,20, bileşik getirisi yüzde 38,30 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,6018, satışta 42,7726 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,5912, satışta 42,7619 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1782, sterlin/dolar paritesi 1,3414 ve dolar/yen paritesi 154,541 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 azalışla 58,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (17 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.928,22₺

▶Gram Altın Satış: 5.928,99₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.536,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.764,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.053,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.522,00₺

▶Tam Altın Alış:38.088,86₺

▶Tam Altın Satış: 38.840,12₺

▶Ata Altın Alış: 39.279,13₺

▶Ata Altın Satış: 40.269,81₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.408,43₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.448,49₺

▶Gümüş Alış: 90,03₺

▶Gümüş Satış: 90,09₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Aralık Çarşamba günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.