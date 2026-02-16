2026 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi

Şubat ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olan TÜFE verileri öncesinde piyasalarda hareketlilik artarken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yapacağı resmi açıklamaya çevrildi. İş dünyasından yatırımcılara, ev sahiplerinden kiracılara kadar geniş bir kesim, şubat ayı enflasyon oranının duyurulacağı tarih ve saati merak ediyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 Şubat ayına ilişkin yayımladığı beklenti anketi de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2026 Şubat aynı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de enflasyon verilerinin takvimi belli bir düzene göre ilerliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuna açıklıyor.

Bu doğrultuda, Ocak ayına ait enflasyon oranı 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da paylaşılacak. Ekonomi çevreleri ve vatandaşlar, fiyatlardaki son durumu görmek için o saatte yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda.

2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 71 katılımcının görüşleriyle hazırladığı şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan sonuçlar, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncellemeye işaret etti.

Ankete göre, geçtiğimiz ay yüzde 2,05 olarak öngörülen şubat ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 2,54'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e çıktı.

Öte yandan 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi sınırlı bir gerilemeyle yüzde 22,10'a inerken, 24 ay sonrası beklentisi yüzde 17,11'e yükseldi.