2026 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi

Şubat ayına ilişkin enflasyon beklentileri kamuoyuyla paylaşıldı. 71 katılımcının yer aldığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Şubat ayı TEFE-TÜFE verileri öncesinde tahminler netleşti. Buna göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 23,23 seviyesinden yüzde 24,11’e yükseldi. Özellikle iki aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte kira artış oranlarının da şekillenecek olması, şubat verilerini daha kritik hale getirdi. Piyasalar ve vatandaşlar şimdi gözünü TÜİK’in yapacağı resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Peki, 2026 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 19:45
Şubat ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olan TÜFE verileri öncesinde piyasalarda hareketlilik artarken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yapacağı resmi açıklamaya çevrildi. İş dünyasından yatırımcılara, ev sahiplerinden kiracılara kadar geniş bir kesim, şubat ayı enflasyon oranının duyurulacağı tarih ve saati merak ediyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 Şubat ayına ilişkin yayımladığı beklenti anketi de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2026 Şubat aynı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

2026 Şubat ayı enflasyon beklentisi

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de enflasyon verilerinin takvimi belli bir düzene göre ilerliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuna açıklıyor.

Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Bu doğrultuda, Ocak ayına ait enflasyon oranı 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da paylaşılacak. Ekonomi çevreleri ve vatandaşlar, fiyatlardaki son durumu görmek için o saatte yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda.

2026 TEFE-TÜFE oranı

2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 71 katılımcının görüşleriyle hazırladığı şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan sonuçlar, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncellemeye işaret etti.

2026 Şubat enflasyonu

Ankete göre, geçtiğimiz ay yüzde 2,05 olarak öngörülen şubat ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 2,54'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e çıktı.

Öte yandan 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi sınırlı bir gerilemeyle yüzde 22,10'a inerken, 24 ay sonrası beklentisi yüzde 17,11'e yükseldi.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
