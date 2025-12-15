CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 15 Aralık Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 15 Aralık Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Özellikle “Çılgın Sayısal Loto 15 Aralık 2025 sonuçları nereden öğrenilir?” ve “Bu akşamın kazanan numaraları hangileri?” soruları, şans oyunlarını yakından takip edenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, haftanın belirlenen günlerinde gerçekleştirilen çekilişlerle heyecanı her defasında yeniden yükseltiyor. 15 Aralık 2025 Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, resmi duyuruları takip ederek kazanan numaralara kolayca ulaşabiliyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 12:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 15 Aralık Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 15 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

15 Aralık Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO 15 ARALIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Aralık Pazartesi günü saat 21.30'da düzenlenecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 18 Aralık Çarşamba günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto 13 Aralık kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'da flaş gelişme! Icardi...
F.Bahçe'de ilk 8 hesapları!
DİĞER
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasasına giren rakam belli oldu...
AK Parti'den Türk Dünyası Vizyon Belgesi! Başkan Erdoğan önemli mesajlar verecek: Ticarette 100 milyar dolar hedefi
Juventus'tan Kenan kararı!
G.Saray'da Singo ayrılığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 13:13
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 12:26
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 12:13
Palandöken'de kayak sezonu! Palandöken'de kayak sezonu! 12:10
Sarıkamış sezona hazır! Sarıkamış sezona hazır! 12:06
Oltulu kızlardan hentbol başarısı! Oltulu kızlardan hentbol başarısı! 11:54
Daha Eski
G.Saray'da Singo ayrılığı! G.Saray'da Singo ayrılığı! 11:53
Roma-Como maçı detayları Roma-Como maçı detayları 11:49
Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! Koray Uygun dünya şampiyonasına hazır! 11:37
F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! F.Bahçe'de ilk 8 hesapları! 11:30
Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasına hazır! 11:20
Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? 11:11