Amedspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE | Amedspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de rekabet hız kesmeden devam ederken, Amedspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşma büyük heyecan yaratıyor. 32 puanla 2. sırada yer alan Amedspor, zirve takibini sürdürmek isterken; 26 puanla 9. sıradaki Bandırmaspor play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor. Maçın canlı yayınlanacağı kanal ve izleme detayları, karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Amedspor-Bandırmaspor maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Bandırmaspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ve Bandırmaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

