CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Halka arzlardan 222 milyar TL

Halka arzlardan 222 milyar TL

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalara yer verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Halka arzlardan 222 milyar TL

Sermaye piyasalarının son yıllarda güçlü bir gelişim göstererek yatırımcı tabanını genişlettiğini, artan halka arzlar ve sürdürülebilir finansman araçlarıyla daha görünür hale geldiğini belirten SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Bugüne kadar 200'ün üzerinde şirketin halka arzı gerçekleşmiş, milyonlarca yatırımcı sermaye piyasalarımıza dâhil olmuştur. Bu olumlu tabloyu kalıcı kılmak için piyasa altyapısını güçlendirmek, şeffaflığı artırmak, yatırımcıyı korumak ve finansal okuryazarlığı geliştirmek temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir" dedi. 2020'den bu yana 204 şirketin halka arz edildiğini aktaran Gönül, bu şirketlerin piyasadan 222 milyar TL kaynak sağladığını söyledi. Gönül, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun vizyonunun, daha güçlü ve güvenilir piyasalar oluşturmak, ürün çeşitliliğini artırarak daha derin ve kapsayıcı bir sermaye piyasası yapısı inşa etmek ve yatırımcı erişimini kolaylaştırmak üzerine kurulduğunu belirtti.

İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları
Fenerbahçe Norveç'te doludizgin!
DİĞER
UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe maçının ardından güncellendi
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderler Tarafsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı
F.Bahçe ilk 8'e emin adımlarla gidiyor!
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Müthiş oynadık Müthiş oynadık 02:51
Kerem şov yaptı Kerem şov yaptı 02:50
Norveç'te Samba Norveç'te Samba 02:49
Sakin ve akıllı! Sakin ve akıllı! 02:43
Kedi-fare oyunu Kedi-fare oyunu 02:42
Tebrikler F.Bahçe Tebrikler F.Bahçe 02:39
Daha Eski
7 ismi değiştirdi 7 ismi değiştirdi 02:38
4x4'lük Fener 4x4'lük Fener 02:37
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:56
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:54