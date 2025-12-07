CANLI SKOR ANA SAYFA
Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 161. bölüm fragmanı izle

Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 161. bölüm fragmanı izle

TRT 1’in reyting listelerindeki başarısını sürdüren Teşkilat, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sürükleyici hikayesi, yüksek tempolu aksiyonu ve gerilimiyle öne çıkan dizi, önümüzdeki hafta 161. bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm öncesinde meraklı izleyicilerin aklında ise birçok soru var: “Teşkilat 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı?”, “Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle” ve “Teşkilat 161. bölüm fragmanı” gibi aramalar sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:58 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 13:21
Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 161. bölüm fragmanı izle

TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 161. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 161. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 161. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Teşkilat yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle

Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir.

Teşkilat 161. bölüm fragmanı

Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.

Teşkilat 161. bölüm fragmanı izle

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

Teşkilat oyuncuları

