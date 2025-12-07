Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 161. bölüm fragmanı izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 161. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 161. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 161. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer.

Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir.

Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik