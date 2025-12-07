CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından 7 Aralık Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bu haftanın talihlisine ödül olarak tam 15 milyon 819 bin 218 TL. 60 numaradan 6 tanesinin doğru bilinmesi halinde kazananın büyük ikramiyeyi aldığı Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? İşte, 7 Aralık 2025 Pazar Süper Loto sonuçları...

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 13:27
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 60 numara içinden seçilen 6 tanesinin doğru bilen kişinin 15 milyon lirayı aşkın büyük ödüle kavuşacağı çekiliş, 7 Aralık Pazar akşamı düzenlenecek. Çekilişin ardından talihli kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Milli Piyango İdaresi, 2 ve üzeri sayıyı doğru tahmin edenlere de farklı miktarlarda ikramiye ödemesi yapıyor. İşte 7 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 ARALIK 2025 PAZAR

7 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları, akşam 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

Süper Loto çekiliş sonucu 7 Aralık Pazar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
F.Bahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu?
Beşiktaş’ta eski aşklar depreşti! Yıldız isim yeniden listeye girdi...
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
G.Saray'dan transfer operasyonu! 4 takviye birden
O yıldız Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
2
