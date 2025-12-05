Kocaelispor'a moral ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Kocaelispor'un antrenmanını ziyaret ederek, futbolculara baklava ikram etti. Başkan Büyükakın, "Çok iyi gidiyoruz, daha da iyi yerlere geleceğiz inşallah. Siz sadece sahada başarıya odaklanın" diye takıma destek oldu.

"KANIMIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Ziyaret sırasında, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünde takip ettiği için tepki çeken Serdar Dursun ile de sohbet eden Başkan Tahir Büyükakın, tecrübeli futbolcuya, "Biz seni seviyoruz, aynı performansla devam" dedi. Serdar Dursun ise Büyükakın'a teşekkür ederek, "Hiç merak etmeyin, kanımın son damlasına kadar Kocaelispor için mücadele edeceğim" yanıtını verdi.