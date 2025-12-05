Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte 2026 yılına ilişkin zam oranları!

CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi netleşirken, milyonlarca çalışan zammın ne kadar olacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Kabine sonrası yaptığı açıklamada, “Asgari ücret görüşmelerinde tüm tarafların masada olması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Aralık ayında yapılacak ilk toplantının ardından, yeni asgari ücretin Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte beklenen senaryolar ve son gelişmeler…

Asgari ücret zammı için 2026 yılı çalışmaları başlıyor. Aralık ayıyla birlikte hareketlenen süreçte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi kesinleşti ve zam beklentileri gündemin merkezine yerleşti. Hâlihazırda uygulanmakta olan net asgari ücret 22.104 TL, brüt ise 26.005 TL düzeyinde. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantının Aralık ayında yapılmasının ardından, nihai kararın ay sonunda açıklanması ve yeni ücretin 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olması bekleniyor. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte 2026 yılına ilişkin beklentiler, senaryolar ve uzman görüşleri…

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

2026 yılına hazırlanırken, asgari ücret zammı gündemdeki yerini aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.

Asgari Ücret Zammı

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Mevcut net asgari ücret 22.104 TL, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak ödeniyor.

ÖNE ÇIKAN ZAM SENARYOLARI VE TAHMİNİ RAKAMLAR

Mevcut net asgari ücret 22.104,67 TL'dir (2025 yılı Ocak artışı sonrası). Zam oranlarına göre öne çıkan tahmini net asgari ücret rakamları şunlardır:

  • %20 Zam: Yaklaşık 26.524 TL.
  • %25 Zam: Yaklaşık 27.630 TL.
  • %28,5 Zam (OVP Beklentisi): Yaklaşık 28.404 TL.
  • %30 Zam: Yaklaşık 28.735 TL.

Bu tahminlere göre, yeni net asgari ücretin yaklaşık 26.500 TL ile 28.700 TL aralığında olabileceği varsayılmaktadır.

