Gökhan Gönül adliyeye sevk edildi! Borsa İstanbul soruşturmasında flaş gelişme

Ziraat Türkiye Kupası
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 14:18 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 14:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta şüphelilerin ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.


