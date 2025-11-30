CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 160. bölüm fragmanı izle

Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 160. bölüm fragmanı izle

TRT 1’in reyting listelerindeki başarısını sürdüren Teşkilat, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sürükleyici hikayesi, yüksek tempolu aksiyonu ve gerilimiyle öne çıkan dizi, önümüzdeki hafta 160. bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm öncesinde meraklı izleyicilerin aklında ise birçok soru var: “Teşkilat 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı?”, “Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle” ve “Teşkilat 160. bölüm fragmanı” gibi aramalar sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:58 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 13:45
Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 160. bölüm fragmanı izle

TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 160. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 160. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 160. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Teşkilat yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay nihayet annesini görebilmiştir ama hem onu hem de annesini zor anlar beklemektedir. Rutkay, Altay'ı annesiyle tehdit etmeyi sürdürürken Altay kritik bir kararın eşiğine gelir.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle

Dizdar, Cevher'in Korkut'a Teşkilat ile bağlarının koptuğunu söylediğini duyar. Korkut yeni bir yola adım atarken düşman onu hazırlıksız yakalamak için harekete geçer.

Teşkilat 160. bölüm fragmanı

Altay ve Hilal operasyonu sürdürmek zorundadır ancak bu süreç Altay için hiç kolay olmayacaktır. Babasının bıraktığı ipucunun izini süren Altay ve Teşkilat, yeni bir gerçekle daha karşı karşıya kalacaktır.

Teşkilat 160. bölüm fragmanı izle

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

Teşkilat oyuncuları

