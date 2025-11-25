CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

25 Kasım 2025 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Bugün yayınlanan bölümde gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Yarışmacıların günlük puanları ve bugünkü bölümde birinci olan isim haberimizde detaylı şekilde paylaşıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 09:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Salı haftanın finalinde bileziği kim aldı, elenen yarışmacı kim oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2025 bölümünde ayrıca gelinler, farklı yemekleri hazırlarken taktıkları özel ipuçları ve stratejiler ile de dikkat çekti. İzleyiciler, gelinlerin hangi yemekleri hazırladığını, kayınvalideler tarafından hangi yönlerinin övgü aldığını ve hangi alanlarda eksik puan aldıklarını merak ediyor. Bu nedenle günlük puan tablosu ve birincilik sonucu, yarışmayı takip eden izleyiciler için büyük önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA BÖLÜMLER LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANLAR LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA 24 KASIM KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün kazanan gelini Tuğba oldu.

Gelinim Mutfakta 24 Kasım puan durumu! Devamını Oku BUNU DA OKU

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın kazananı ve 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Nursima oldu.

Nursima: 76

Tuğba: 76

Hanife: 65

Emsal: 64

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan derbi uyarısı!
"Maçı VAR hakemi yönetti"
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 01:00
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 00:58
Tekke'den Visca açıklaması! Tekke'den Visca açıklaması! 00:24
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 00:24
Trabzonspor'da Visca şoku! Trabzonspor'da Visca şoku! 00:24
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 00:24
Maçta kırmızı kart kararı! Maçta kırmızı kart kararı! 00:24
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... 00:24
Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı 00:24