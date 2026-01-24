CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Noa Lang'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Atletico Madrid maçının ardından transfer toplantısı yapan sarı kırmızılı yönetim, teknik heyetin belirlediği isimlere imza attırmak için kolları sıvadı. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Cimbom, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 11:05
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Galatasaray, Atletico Madrid'den aldığı kritik 1 puanın ardından Avrupa arenasında ilk 24 hedefini büyük ölçüde garanti altına alırken, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Ara transferde ilk hamlesi Noa Lang'ı kadrosuna katarak yapan Galatasaray yönetimi, transfer görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Sarı-kırmızılı yönetim, yoğun fikstür ve artan rekabet ortamında kadro derinliğini artırmak adına özellikle orta saha ve kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın radarına giren isimlerden biri de Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan oldu. Cimbom, genç oyuncu için önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Henüz 23 yaşında olan sağ kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Hızı, dikine oyun anlayışı ve enerjisiyle ön plana çıkan genç futbolcu, birçok kulübün takibine girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Galatasaray teknik heyetinin Arda Okan'ı uzun süredir izlediği ve oyuncunun gelişim potansiyelini yüksek bulduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Sarı-kırmızılıların, rotasyonu genişletmek ve yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek adına bu transferi önemli gördüğü ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Göztepe'nin yıldızı Arda Okan'ın peşinde!

Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Okan Kurtulan, bu sezon ligde 17 karşılaşmada görev aldı.

